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Nokia разрешит ставить неофициальные прошивки

Nokia разрешит ставить неофициальные прошивки

Заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас заявил, что компания официально разрешит разблокировать загрузчик на своих смартфонах.

Пока это касается модели Nokia 8, но скоро список пополнится и другими.

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Сарвикас отметил, что подобная операция лишит пользователя гарантии, даже если затем загрузчик снова заблокируют. Использование разблокированного загрузчика позволяет установить неофициальную прошивку, получить root-права и так далее.

В своё время HTC позволяла разблокировать загрузчик ОС. В 2014 году это достигалось за счёт уязвимости в чипсете Qualcomm Snapdragon. В настоящее время подобные эксперименты допускают в Huawei (после летнего запрета), LG, Lenovo, Motorola, HTC, Sony и Xiaomi. Для этого нужно получать уникальный код от производителя.

Essential, OnePlus, все устройства Nexus/Pixelот Google, Nextbit, «покойная» китайская LeEco, испанский бренд BQ и ряд других мелких производителей имеют встроенный программный переключатель для разблокирования загрузчика.

Единства на этот счёт нет – каждая компания принимает собственное решение.

По материалам Комментарии
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