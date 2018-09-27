Фартовый город: харьковчане сорвали третий джекпот подряд

В воскресенье, 30 сентября, в лотерее ТОТО “Спортпрогноз” сорвали джекпот в размере 230 тыс. грн.

Деньги получил харьковчанин, который правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, передает оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

Победный прогноз стоил игроку 100 грн. Он играл по системной ставке. В результате выигрыш превысил сумму джекпота и составил 237 114 грн, говорится в сообщении.

Это уже 3 подряд джекпот лотереи ТОТО “Спортпрогноз”. Предыдущие также получили игроки из Харькова.

Первый джекпот выиграли 11 сентября 2018-го. Речь идет о 310 тыс. грн. Второй – 24 сентября на сумму 250 тыс. грн, напомнили в компании.