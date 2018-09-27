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Нобелевскую премию по физике вручили за открытия в лазерной физике

Нобелевскую премию по физике вручили за открытия в лазерной физике

В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике. В этом году ее лауреатами стали ученые Артур Эшкин (США), Жерар Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада).

Артур Эшкин получил премию за разработку оптического пинцета, а его коллеги из Франции и Канады — за создание высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Ранее исследователи Джеймс Эллисон и Тасука Хондзё получили Нобелевскую премию по медицине за разработанный ими метод терапии рака. Ученые разработали метод, который позволяет победить злокачественную опухоль путем замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

По материалам hightech.fm
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