Нобелевскую премию по физике вручили за открытия в лазерной физике

В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике. В этом году ее лауреатами стали ученые Артур Эшкин (США), Жерар Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада).

Артур Эшкин получил премию за разработку оптического пинцета, а его коллеги из Франции и Канады — за создание высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Ранее исследователи Джеймс Эллисон и Тасука Хондзё получили Нобелевскую премию по медицине за разработанный ими метод терапии рака. Ученые разработали метод, который позволяет победить злокачественную опухоль путем замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.