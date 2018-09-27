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Смартфон Xiaomi взорвался рядом со спящим владельцем

Смартфон Xiaomi взорвался рядом со спящим владельцем

Смартфон Xiaomi Mi A1 взорвался рядом со спящим владельцем. Возгорание произошло посреди ночи, когда гаджет находился на прикроватной тумбочке на зарядке. В ходе инцидента мужчина остался невредим. Об этом пишет Gizmochina.

Сообщается, что последствия взрыва принял на себя защитный чехол смартфона. За счет этого хозяин не пострадал.

Также известно, что гаджет использовался в течение восьми месяцев до инцидента. При этом мужчина постоянно ставил его на ночь на зарядку.

Компания-производитель уже в курсе произошедшего, однако пока официально не комментирует инцидент.

По материалам Корреспондент.net
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