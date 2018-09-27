Смартфон Xiaomi взорвался рядом со спящим владельцем

Смартфон Xiaomi Mi A1 взорвался рядом со спящим владельцем. Возгорание произошло посреди ночи, когда гаджет находился на прикроватной тумбочке на зарядке. В ходе инцидента мужчина остался невредим. Об этом пишет Gizmochina.

Сообщается, что последствия взрыва принял на себя защитный чехол смартфона. За счет этого хозяин не пострадал.

Также известно, что гаджет использовался в течение восьми месяцев до инцидента. При этом мужчина постоянно ставил его на ночь на зарядку.

Компания-производитель уже в курсе произошедшего, однако пока официально не комментирует инцидент.