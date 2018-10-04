Заробитчане променяли Польшу на Чехию и Германию

Дефицит рабочей силы в Польше обостряется все сильнее. Украинские заробитчане больше не рвутся в эту страну, а засматриваются на другие. По сравнению с прошлым годом количество выдач приглашений на работу в Польшу уменьшилось на 18%.

«Невозможно будет быстро завезти в Польшу вьетнамцев или филиппинцев, потому что ехать им приходится издалека, билеты стоят дорого, либерализации визового режима, как с Украиной, у представителей этих стран нет. Поэтому, поляки будут продолжать упрощать трудоустройство украинцам, менять свое законодательство, чтобы наши граждане выбирали эту страну для трудоустройства. Прогноз на ближайший год очень прост — если будет открыт рынок Германии для украинской рабочей силы, тогда наши трудовые мигранты поедут работать именно туда. Но Польша, страны Балтии, Чехия будут делать шаги, чтобы социализировать наших соотечественников на своей территории. Выдать им вид на жительство, ассимилировать в обществе, чтобы таким образом конкурировать с высокими немецкими зарплатами», — заверил Василий Воскобойник.

Для наших людей определяющим фактором является размер зарплаты, поэтому неудивительно, что они выбирают страны, где можно больше заработать. При равных условиях, включаются другие факторы, такие как понимание языка, социальные гарантии и пр. В этом смысле страны Балтии привлекательнее Польши, потому что в них много русскоязычных, следовательно, с работодателями намного легче коммуницировать, говорят эксперты.

Кроме того, европейские страны постоянно облегчают трудоустройство граждан, живущих за пределами ЕС, в том числе и украинцам. Поэтому с каждым годом открываются новые возможности для наших граждан. Это касается скорости трудоустройства (возможность работать по биометрическому паспорту), размера зарплаты, условий проживания в стране, наличия питания и медицинского страхования.

Главным конкурентом для польского работодателя сейчас является Чехия. Помимо зарплат, там и отношение к украинским работягам лучше, чем в Польше. Но эта небольшая страна не способна проглотить большое количество трудовых мигрантов из Украины, поэтому ключевым поворотным моментом для нашего заробитчанина станет либерализация трудового рынка в Германии. Именно туда активнее поедут люди в 2019 году.

Поляки же не смогут быстро заменить украинцев представителями других государств. Все-таки наши соотечественники являются последним свободным большим резервом рабочей силы в Европе, им очень легко ездить в Польшу работать, особенно после введения безвиза.