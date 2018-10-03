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Уровень безработицы в ЕС достиг десятилетнего минимума (инфографика)

Уровень безработицы в ЕС достиг десятилетнего минимума (инфографика)

В странах ЕС безработица осталась на отметке 6,8% по итогам четвертого месяца подряд. Это минимум с апреля 2008 года.

Об этом сообщается в данных Статистического управления ЕС.

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Кроме того, в августе уровень безработицы в 19 странах еврозоны снизился до 8,1%, что на 0,1% меньше показателей предшествующего месяца. Количество безработных в еврозоне составляло 13,2 млн человек (в июле – 13,3 млн).

Самые низкие показатели безработицы в ЕС зафиксированы в Чехии (2,5%), Германии и Польше (3,4%).

В сравнении с показателями прошлого года, уровень безработицы снизился во всех государствах-членах ЕС. Наибольшее снижение зарегистрировано на Кипре – с 10,5% до 7,5%, в Хорватии – с 10,9% до 8,5% и Португалии – с 8,8% до 6,8%.

В то же время, в Испании зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы – 15,2%.

Наихудший же показатель по безработным зафиксирован в Греции: по состоянию на июнь он составлял 19,1%.

По материалам НВ
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