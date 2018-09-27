"Киевтеплоэнерго" выкупило у Ахметова имущество "Киевэнерго" за четверть миллиарда

КП “Киевтеплоэнерго” 27 сентября заключило соглашение с ПАО “Киевэнерго” по выкупу имущества и техники на 269,49 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

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Отмечается, что 80,96 млн гривен пойдет на 200 транспортных средств и машин, среди которых самыми дорогими являются автокраны, экскаваторы и грузовые шасси более чем за 1 млн гривен.

Еще 188,53 млн гривен отведено на 46 тыс. единиц имущества, которое должны были передать до 1 октября.

Самой дорогой в перечне имущества оказалась гидромуфта 650 SVTL за 4,34 млн гривен.

Две следующие позиции заняли участок теплосети от тепловой камеры TK404 к TK315 по улице Саксаганского за 3,67 млн гривен и участок Т/М-9 от ТЭЦ №6 за 3,66 млн гривен.

Работы по определению базовой линии объемов выбросов парниковых газов обошлись коммунальщикам в 2,36 млн гривен. Еще 907 тыс. гривен заплатят за 207 т антрацитного угля АО (25-70) по 4 728 гривен за тонну.

Также в перечне есть средства защиты от подслушивания: устройства защиты речевой информации “Базальт-4ГА” за 179 гривен и “Базальт-2ГС” за 128 гривен, генераторы шума “Базальт-5ГЕШ” за 12 тыс. гривен и “Марс ТЗО 4-2” за 2 тыс. гривен.

Кроме того, в опись имущества включили искусственную елку за 7 тыс. гривен и кусты сирени по 15 гривен. Много имущества, в том числе офисная мебель, оценено в одну копейку.

В 2001 году КГГА заключило с акционерной энергоснабжающей компанией “Киевэнерго” Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева.

В 2016 году Киевсовет прекратил действие соглашения, после чего началось возвращение энергокомплекса в управление городу. Однако в этом году в апреле Киевсовет продлил действие соглашения до 31 июля для прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов в части пользования имуществом ТЭЦ №5, ТЭЦ №6 и мусоросжигательного завода “Энергия”.

В мае поставщиком горячей воды и отопления в Киеве вместо “Киевэнерго” определили “Киевтеплоэнерго”, но для оказания этих услуг ему нужно передать не только объекты коммунальной собственности, но и ряд интегрированных в энергокомплекс дополнительных вспомогательных приборов, инструментов, оборудования, машин, механизмов и т. п, которые принадлежат “Киевэнерго”.