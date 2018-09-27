Monobank vs Приватбанк: где кредитка лучше?

Finance.ua решил сравнить две кредитные карты, которые, на наш взгляд, являются сегодня главными конкурентами.

Первая — карта “Универсальная” от Приватбанка. Это “ветеран” рынка, выпущенный миллионными “тиражами”. Карту «Универсальная» можно заказать прямо в финансовом супермаркете Finance.ua.

Вторая карта от Monobank — наоборот, новичок. Но меньше чем за год у нее появилась своя армия держателей, которая постоянно пополняется. Ее также можно оформить с помощью Finance.ua.

Итак, журналисты сравнили оба пластика по 11 ключевым потребительским свойствам. Исходя из результатов анализа, удалось выяснить, что обе карты являются надежным и удобным платежным средством. Способны обеспечить держателям быстрый доступ как к собственным, так и к кредитным деньгам. Но они отличаются своей «философией».

Карта Monobank больше ориентирована на молодежь и активных людей. Карта изначально «заточена» под использование передовых технологий. Например, у карты monobank по умолчанию встроен модуль, который позволяет совершать бесконтактные платежи с использованием технологий PayPass/PayWave, NFC, ApplePay и GooglePay.

Что до «Универсальной» от Приватбанка, то она полностью оправдывает свое название, являясь универсальной кредиткой для всех слоев населения.

Тем же, кто хочет получать доход, расплачиваясь кредитной картой, однозначно стоит выбрать карту Monobank. Ее кэшбэк однозначно выгоднее бонусов по программе «Бонус плюс» от «Привата».

Также карта monobank выигрывает у «Универсальной» по основным тарифам: процент на остаток собственных средств, плата за их снятие, перевод на счет юридических лиц и плата за пользование кредитными деньгами.

Подробно о возможностях обеих карт читайте в специальном материале – Битва кредиток: Monobank vs Приватбанк.

Вы всегда можете оформить как кредитную карту «Универсальная», так и кредитную карту Monobank в финансовом супермаркете Finance.ua.