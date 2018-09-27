Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 194 0

Порошенко утвердил военное соглашение с Польшей

Порошенко утвердил военное соглашение с Польшей

Документ предусматривает взаимодействие Киева и Варшавы в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных программ и учений.

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 2 октября.

Ожидается, что этот документ укрепит украинско-польское сотрудничество.

“Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных, культурных мероприятий и соревнований”, – говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря 2016 в Варшаве было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Польшей. Документ вступит в силу через 30 дней после того, как стороны сообщат друг другу о завершении процедур.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018