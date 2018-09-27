Порошенко утвердил военное соглашение с Польшей

Документ предусматривает взаимодействие Киева и Варшавы в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных программ и учений.

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Генерального соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 2 октября.

Ожидается, что этот документ укрепит украинско-польское сотрудничество.

“Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, двусторонних и многосторонних военных учений, военных, культурных мероприятий и соревнований”, – говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря 2016 в Варшаве было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Польшей. Документ вступит в силу через 30 дней после того, как стороны сообщат друг другу о завершении процедур.