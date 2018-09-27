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Перевод средств: чего ждать с новым законом "О валюте" - эксперт

Перевод средств: чего ждать с новым законом "О валюте" - эксперт

С новым Законом “О валюте” банки смогут осуществлять валютные операции на основании банковской лицензии, без отдельной лицензии на валютные операции.

Операции с ценными бумагами профессиональных участников фондового рынка не потребуют получения лицензий на валютные операции.

Для небанковских финансовых учреждений изменен перечень лицензионных операций при: расчетах по договорам страхования жизни; факторинга; торговли валютными ценностями в наличной форме; переводе средств.

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Об этом заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко сообщил в эфире передачи «Фінансовий тиждень».

“Сегодня если человек делает платеж, то он платит от половины процента до двух за то, что переводит эти деньги. Возможно, процент может быть немного больше-3-4%. Но в этом законе должно быть учтено то налогообложение. При действии нового закона человеку не нужно будет искать декларацию, как оформлять ее, когда и куда сдавать. Откуда ты имел договор, где ты работал – человек боится этого. Нам этого не нужно делать”.

По материалам Фінансовий тиждень
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