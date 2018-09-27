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Стало известно, сколько Украина получила от малой приватизации

Стало известно, сколько Украина получила от малой приватизации

Государственный бюджет Украины пополнился на 173 миллиона гривен в результате проведения более 100 аукционов по осуществлению “малой” приватизации. Об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко, передает пресс-служба правительства.

По его словам, на сегодняшний день в рамках “малой” приватизации к продаже предложено 1057 объектов. Саенко также подчеркнул, что посредством прозрачных аукционов удалось в десятки раз увеличить цену продаваемых объектов.

“Например, один из объектов выставлялся за 35 тыс. грн, а мы продали его за 1,123 млн грн, и цена объекта увеличилась в 32 раза”, – отметил министр.

Напомним, 28 августа состоялся первый аукцион по продаже объекта малой приватизации в системе Prozorro.Продажи. По его итогам стоимость нежилого помещения в Киеве выросла почти в два с половиной раза – до 19,5 млн гривен.

Всего в этом году от приватизации госимущества правительство рассчитывало получить в бюджет рекордную сумму – 21,3 млрд грн. Группа “малой” приватизации – это все объекты стоимостью до 250 млн грн.

По материалам УБР
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