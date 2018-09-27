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Трамп нацелился на новые санкции против автопрома ЕС

Трамп нацелился на новые санкции против автопрома ЕС

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на поставляемые ЕС автомобили, если двусторонние торговые переговоры не увенчаются успехом.

«К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы соответственно введем таможенные пошлины на автомобили. Соединенные Штаты будут за счет этого вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?» — сказал он.

Трамп добавил, что американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь.

«Тарифы сохранятся до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю», — сказал он. Трамп также отметил, что новое соглашение USMCA (США — Мексика — Канада) является выгодным для всех сторон.

По материалам Hubs
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