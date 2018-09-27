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Mazda переведет свои авто на гибридные двигатели

Mazda переведет свои авто на гибридные двигатели

Японский автоконцерн Mazda заявил о планах оснастить гибридными двигателями 95% производимых им автомобилей до 2030 года.

Об этом во вторник, 2 октября, сообщает пресс-служба компании.

“К 2030 году Mazda ожидает, что двигатели внутреннего сгорания в сочетании с некоторой формой электрификации будут установлены на 95% производимых автомобилей, а электромобили на батареях составят 5%”, – говорится в заявлении компании.

Указано, что это решение принято в рамках стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, предусматривающей снижение выбросов углекислого газа “от скважины до колес” на 90% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года.

Предполагается, что промежуточный результат – снижение выбросов на 50% – будет достигнут в 2030 году.

Ранее сообщалось, что японские производители автомобилей Mazda Motor и Suzuki Motor, а также производитель мотоциклов Yamaha Motor допускали нарушения при проведении тестов на расход топлива и выбросы вредных веществ.

По материалам Корреспондент.net
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