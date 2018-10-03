В Париже планируют сделать общественный транспорт бесплатным

В Париже задумались о введении полностью бесплатного общественного транспорта – автобусов, трамваев и метро. Такую идею отстаивает мэр Парижа Анн Идальго, считая, что это существенно снизит количество машин на городских улицах и в городе заметно улучшится экологическая обстановка, пишет Сегодня.

По мнению Идальго, бесплатным транспорт должен стать не только в Париже, но и во всех пригородах, на которые юрисдикция парижской мэрии не распространяется.

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В общей сложности это 1,5 тысяч автобусных маршрутов, 37 веток метро, пригородных электричек и трамваев. И при всем этом нужно будет продолжать выплачивать зарплаты 100 тыс. сотрудникам транспортных предприятий.

Сроки возможной отмены оплаты за проезд в общественном транспорте пока не называются.

Амбициозные планы парижской градоначальницы вызвали резкий протест со стороны руководства столичного региона Иль-де-Франс, глава которого Валери Пекресс давно не скрывает разногласий с Идальго – в особенности по вопросам транспортной политики.

Для осуществления подобного проекта региону Иль-де-Франс пришлось бы находить дополнительно 3,5 млрд евро ежегодно. Таких трат региональный бюджет позволить себе не может, заявила Пекресс.

По ее оценкам, переход на полностью бесплатный общественный транспорт в конечном счете приведет к резкому повышению налогов, которое затронет всех без исключения жителей региона.

Кроме того, отмена платы за проезд усугубит в Париже и ближайших пригородах и без того критическую ситуацию на многих линиях метро и электричек, которые уже сейчас работают на пределе пропускной способности и требуют больших вложений для капитального ремонта.