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Долги украинцев за коммуналку перевалили за 38 миллиардов гривен

Долги украинцев за коммуналку перевалили за 38 миллиардов гривен

В августе 2018 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 38,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

В сравнении с июльским показателем общая задолженность за коммунальные услуги снизилась на 0,8%.

Согласно данным Госстата, по состоянию на конец августа задолженность по оплате составила:

  • за природный газ 16,7 млрд грн;
  • за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд грн;
  • содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4 млрд грн;
  • централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,9 млрд грн;
  • вывоз твердых бытовых отходов – 0,5 млрд грн;
  • поставку электроэнергии – 3,9 млрд грн.

Помимо этого было отмечено, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

К слову, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле этого года сократилась на 1,4% по сравнению с июнем и составила 34,8 млрд грн (без учета электроэнергии).

По материалам УБР
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