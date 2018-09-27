Двигатели для "Богдана" будет изготавливать харьковский "Электротяжмаш"

Автомобильная корпорация “Богдан” подписала контракт сроком на 5 лет с харьковским государственным предприятием “Электротяжмаш”.

Сообщила пресс-служба корпорации.

Харьковские машиностроители будут изготавливать электродвигатели для троллейбусов «Богдан», а также обеспечат реализацию программ их гарантийного и послегарантийного обслуживания.

«Мы приложили титанические усилия, чтобы найти отечественное предприятие, которое сможет производить двигатели для наших троллейбусов. Это непростой путь, ведь надо адаптировать и сами двигатели, и изменить конструкцию кузова. Мы рады, что нашли такого партнера. “Электротяжмаш” провел кропотливую работу по адаптации своего производства к изготовлению двигателей, которые будут отвечать нашим стандартам. Стоит понимать, что это процесс, который длится не месяц и не два. Ведь это полное изменение производственных процессов, конструирование, планирование, испытание и много других важных этапов. Но теперь мы можем с уверенностью заявить, что харьковские двигатели рождаются именно для троллейбусов «Богдан», – отметил директор ГП «АСЗ №1» АО «АК «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный.