Украина присоединится к системе международного депозитария Clearstream - НБУ

Украина присоединится к системе международного депозитария Clearstream в 2019 году, что откроет доступ иностранным инвесторам к украинским государственным ценным бумагам.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

“Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, Группа Deutsche Borse и Национальный банк Украины прилагают совместные усилия для открытия доступа для иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через систему Clearstream. Установка «линка» с украинским рынком (счета международного депозитария в депозитарии Национального банка) планируется на І квартал 2019 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг позволит осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне через международную систему Clearstream, увеличивая эффективность расчетов и снижая их стоимость для инвесторов.

Ожидается, что благодаря предоставлению доступа иностранным инвесторам к ОВГЗ через Clearstream возрастет спрос на украинские государственные ценные бумаги, что будет способствовать повышению их ликвидности и привлекательности на международных рынках. Как следствие, украинское правительство получит преимущества от расширения круга источников долгосрочного финансирования и снижения стоимости долговых средств.

В Нацбанке надеются, что это также будет способствовать улучшению валютной структуры государственного долга и трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ, а также дальнейшему развитию рынков капитала Украины.