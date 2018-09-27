Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,06 грн до 28,27 грн (+0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 28,06/28,09 до 28,19/28,22 (+0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,91/28,16 до 27,97/28,25 (+0,2%/+0,4%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

На начавшейся неделе Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, ожидает рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,4 грн”, – прогнозирует эксперт.