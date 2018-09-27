Глава совета НБУ считает, что экономике нужны "нелинейные рецепты"

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин считает, что без конкурентоспособной экономики мы не сможем победить Россию.

Об этом он написал в Facebook.

«Какие задачи являются приоритетными для Украины прямо сейчас? Мне представляются две главных задачи – выстоять в военном противостоянии с Россией и повысить конкурентоспособность украинской экономики путем высокотехнологичной реиндустриализации. Не имея конкурентоспособной экономики, мы не сможем победить в войне с Россией – в современном мире военная сила государства зависит от развитости ее промышленности, от наличия высокотехнологичных производств – гражданской и военной продукции», – написал Данилишин.

Он добавил, что современные технологии, инновации и производство продукции с высокой долей добавленной стоимости в Украине вряд ли появятся только благодаря дерегулированию и демонополизации экономики, которые непосредственно ассоциируются с уровнем свободы.

«Да, необходимо стремиться к улучшению позиций нашей страны в различных рейтингах экономической свободы, но это не должно быть самоцелью в тот момент, когда самым важным является сохранение украинской государственности. Сейчас линейные экономические рецепты из серии «повысил уровень экономической свободы – добился роста экономики» далеко не всегда работают», – отметил Данилишин.

Глава совета НБУ отмечает, что само по себе повышение позиций в тех или иных рейтингах не всегда дает эффект, необходимый на определенном этапе развития страны.