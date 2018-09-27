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Глава совета НБУ считает, что экономике нужны "нелинейные рецепты"

Глава совета НБУ считает, что экономике нужны "нелинейные рецепты"

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин считает, что без конкурентоспособной экономики мы не сможем победить Россию.

Об этом он написал в Facebook.

«Какие задачи являются приоритетными для Украины прямо сейчас? Мне представляются две главных задачи – выстоять в военном противостоянии с Россией и повысить конкурентоспособность украинской экономики путем высокотехнологичной реиндустриализации. Не имея конкурентоспособной экономики, мы не сможем победить в войне с Россией – в современном мире военная сила государства зависит от развитости ее промышленности, от наличия высокотехнологичных производств – гражданской и военной продукции», – написал Данилишин.

Он добавил, что современные технологии, инновации и производство продукции с высокой долей добавленной стоимости в Украине вряд ли появятся только благодаря дерегулированию и демонополизации экономики, которые непосредственно ассоциируются с уровнем свободы.

«Да, необходимо стремиться к улучшению позиций нашей страны в различных рейтингах экономической свободы, но это не должно быть самоцелью в тот момент, когда самым важным является сохранение украинской государственности. Сейчас линейные экономические рецепты из серии «повысил уровень экономической свободы – добился роста экономики» далеко не всегда работают», – отметил Данилишин.

Глава совета НБУ отмечает, что само по себе повышение позиций в тех или иных рейтингах не всегда дает эффект, необходимый на определенном этапе развития страны.

По материалам УКРИНФОРМ
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