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Таскомбанк поменял условия по депозиту "Прибыльный"

Таскомбанк поменял условия по депозиту "Прибыльный"

Изменились условия по ставкам для депозита “Прибыльный” от Таскомбанка.

Ставка изменилась до 19% годовых.

Напомним, на портале Finance.ua можно получить больше от депозитов Таскомбанка с помощью специальной программы “Бонус к депозиту”.

Чтобы получить свой бонус – размещайте вклад через портал Finance.ua

Срок вклада должен составлять от 1 до 12 мес.

Минимальная сумма вклада: 5 тыс. грн., либо 200 долл./евро.

Также мы проводим розыгрыш денежных призов среди ТОП надежных банков. Главный приз 1 место – 20 000 грн. 2 – 4 место – по 5 000 грн. 5 – 14 место – по 1 500 грн.

По материалам Finance.UA
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