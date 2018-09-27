Таскомбанк поменял условия по депозиту "Прибыльный"

Изменились условия по ставкам для депозита “Прибыльный” от Таскомбанка.

Ставка изменилась до 19% годовых.

Напомним, на портале Finance.ua можно получить больше от депозитов Таскомбанка с помощью специальной программы “Бонус к депозиту”.

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Срок вклада должен составлять от 1 до 12 мес.

Минимальная сумма вклада: 5 тыс. грн., либо 200 долл./евро.

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