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Миру представили первый пластиковый электромобиль

Миру представили первый пластиковый электромобиль

В Токио представлен концептуальный электромобиль (EV), кузов которого на 90% изготовлен из пластика.

Об этом пишет Enkorr.

Это позволило значительно снизить вес EV в сравнении с металлическими моделями и резко повысить энергоэффективность транспортного средства, передает телеканал NHK.

Электромобиль был разработан в рамках инициативы ImPACT, которую Кабинет министров Японии внедряет совместно с производителями, университетами, исследовательскими центрами и т.д. с целью запуска инновационных технологий.

Необычное транспортное средство имеет обтекаемый кузов длиной более 4 м. Он на 90% изготовлен из особого многослойного пластика (в оригинале: 割が樹脂 — яп., буквально — смола за смолой; по смыслу — многослойная смола), разработанного японскими инженерами, учеными и студентами нескольких университетов.

Вес “пластмассового” электромобиля на 40% ниже, чем у аналога с металлическим кузовом.

Ранее считалось, что пластик сложно обрабатывать, а прочность изготовленного из него кузова будет недостаточной. Поэтому полимеры были признаны непригодными в качестве конструкционного материала для автомобильной промышленности.

Но в данном случае речь идет о совершенно новом синтетическом материале, обладающем за счет многослойной структуры высокой прочностью, подчеркивают представители японского правительства, а также специалисты компаний и университетов, принимавших участие в создании концепт-кара.

По материалам enkorr
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