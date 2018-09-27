На китайские Xiaomi больше нельзя ставить глобальные прошивки

На официальном форуме MIUI некоторое время назад была опубликована информация о том, что покупателям смартфонов Xiaomi стоит приобретать их только через авторизованные точки продаж или в официальных магазинах своих стран.

Причина заключается в том, что компания изменила стратегию и теперь на смартфоны Xiaomi с китайской MIUI больше нельзя ставить глобальную прошивку. Аналогичная ситуация действует и для смартфонов, предназначенных для мирового рынка – на них нельзя ставить китайскую MIUI.

Попытка прошить смартфон версией MIUI, которая не подходит для него, может привести к выходу устройства из строя. Форум кишит сообщениями разочарованных пользователей, которые утверждают, что на этом их общение с продукцией компании закончено.

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