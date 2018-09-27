В Украине пересчитают все субсидии: кто останется без скидки уже в 2018-м

Субсидии украинцам пересчитывают дважды в год: перед началом отопительного и неотопительного сезонов. Сейчас семьи получают помощь еще с учетом доходов за прошлый год. Начиная с октября, во внимание будут принимать доходы за первое полугодие 2018-го. За этот период на 26,19% выросла средняя зарплата, на 523 грн повысили минималку, почти на 36% выросла средняя пенсия. Пропорционально сократится и помощь от государства.

Второе, не менее важное нововведение — сокращение нормативов потребления. Речь идет о газе. Если, например, в январе этого года на отопление дома площадью 100 кв. м могли выделить 500 кубометров газа в месяц, по новым правилам “норма” составит уже 450 кубометров.

Без субсидии останутся украинцы, которые тратят на коммуналку меньше 15% своего дохода, ездят на авто не старше 5 лет, живут в квартирах площадью от 120 кв.м и домах от 200 кв.м, официально не работают, не платят единый социальный взнос.

Миф №1. Всех субсидиантов проверят “ревизоры”, которые будут ходить по квартирам и домам. На самом деле, согласно постановлению правительства, проверять будут только тех, кто сам напишет соответствующее заявление. Так, если по новым нормам пособие назначать не должны (например, семья живет в доме более 200 кв.м), но денег на коммуналку действительно не хватает, комиссия может принять решение предоставить помощь. Инспектор должен будет обследовать условия жизни и проверить, действительно ли семья нуждается в скидках.

Миф №2. Во время подачи документов имеют право требовать справки, а заявление могут и не принять. Эта информация также не соответствует действительности, хотя сотрудники органов соцзащиты действительно часто устно отказывают в принятии документов, нарушая закон. Как пояснили в Министерстве социальной политики, необходимо представить лишь два документа: заявление и декларацию. Если же у органов соцзащиты есть сомнения, только по этим двум документам предоставить субсидию невозможно (нарушен один из критериев), дополнительные документы может запросить специальная комиссия. Однако принять заявление и декларацию обязаны в любом случае.

Миф №3. Безработные останутся без скидки. Субсидию получить украинцы без официального трудоустройства могут, но они должны как минимум три месяца платить единый социальный взнос (ЕСВ).

В декларации на безработного посчитают доход:

студенты старше 18 лет — 1841 грн;

есть 18 лет и хотя бы раз получил: пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, пособие по безработице — считают фактический доход;

18 лет исполнилось в этом году и нет доходов – 3682 грн;