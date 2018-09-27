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Мошенники украли недвижимость Платинум Банка на 100 миллионов

Мошенники украли недвижимость Платинум Банка на 100 миллионов

Более 11 тысяч квадратных метров недвижимости ПАО «Платинум Банк» в центре Одессы, стоимостью почти 100 миллионов гривен, украдено мошенниками.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сообщается, что один из наиболее ликвидных активов «Платинум банк» был похищен посредством незаконного переоформления права собственности. Речь идет о более 11 тысяч м2 нежилой недвижимости, располагающейся в самом центре Одессы (ул. Шевченко, 4А), оценочной стоимостью 144 млн грн.

Попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности на объект банка.

Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо — Садигова Фамила Тофика Оглы, который на основе акта приемки-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу — ООО «Садиг Тофик», созданной ровно за день до проведенной «сделки».

Руководителем компании, которая в результате сделки стала «владельцем» недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта «Миротворец» как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным «Армян».

По материалам УБР
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