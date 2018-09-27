Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 205 0

В Украину стали больше переводить денег из Польши - НБУ

В Украину стали больше переводить денег из Польши - НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину в апреле-июне текущего года вырос на 24,6% – до $2,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Лидером по переводам в Украину является Польша.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).

Переводы из этой страны выросли за отчетный период на 13,8% – до $890 млн.

Россия на втором месте – объем переводов из РФ незначительно снизился и составляет $346 млн против $357 млн ​​за аналогичный период прошлого года.

Тройку лидеров замыкает США – их объем вырос на 29,9% до $213 млн.

Из стран ЕС в Украину поступило $1,7 млрд, из стран СНГ – $391 млн.

Напомним, что за первый квартал 2018 года объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34,2% – до $2,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам 2017 года объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд, или на 4,4% по сравнению с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также сократились – на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.

Вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.

Выбрать выгодный вариант карты 💸

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018