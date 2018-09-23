В правительстве ищут "мягкое решение" по долговым обязательствам Украины

Кабинет министров совместно с международными партнерами ищет “мягкое решение” по долгу Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, со ссылкой на Правительственный портал, передает УНН.

По словам премьера, правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляции – менее 8%.

“Единственный вопрос, который беспокоит – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение”, – добавил глава правительства.

Кроме того, он добавил, что представленный правительством проект государственного бюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы, которые уже реализуются.

“Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в здравоохранении, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост”, – сказал Владимир Гройсман.