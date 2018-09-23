Суточную балансировку на рынке газа снова отложили

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отложила внедрение суточной балансировки на рынке природного газа до 1 декабря 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

В частности, Комиссия внесла в свое постановление от 27 июля 2018 № 788, которым оштрафовала “Укртрансгаз” на 850 тыс. грн и обязала до 1 октября устранить нарушения Лицензионных условий по транспортировке (по внедрению суточной балансировки, – ред.), изменения, смещающие сроки введения суточной балансировки.

Сроки устранения нарушений “Укртрансгазом” перенесли до 1 декабря. А с 19 октября по 30 ноября компания должна тестировать информационную платформу без использования цифровой подписи при обмене информацией или документами.

Напомним, сейчас также Антимонопольный комитет изучает ситуацию с введением суточной балансировки.

АМКУ анализирует информацию, предоставленную ему по требованию от НКРЭКУ и “Укртрансгаза”.

Если Комитет выявит нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при введении суточной балансировки на рынке природного газа, то к нарушителям будут предприняты меры, предусмотренные законодательством.