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В Таиланде за полтора месяца построили самый дешевый дом (фото)

В Таиланде за полтора месяца построили самый дешевый дом (фото)

Стив Арин из Таиланда осуществил свою мечту и построил такой дом своими руками всего лишь за полтора месяца, – рассказывает BigPicture.

После очередного посещения своего друга, живущего в Таиланде и занимающегося строительством купольных домов, Стив загорелся желанием построить свой собственный дом.

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Согласитесь, иметь дом, который обошелся бы в $9 тыс., мечтает каждый, тем более если он будет выглядеть так, как хочется именно вам.

Для реализации этого проекта друг Стива выделил ему небольшой участок своей земли. Проект, не считая всяких дизайнерских мелочей, был закончен за полтора месяца.

Несмотря на дешевизну и скорость, с которой дом был возведен, это вполне качественное и комфортное жилище.

По материалам УБР
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