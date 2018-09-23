Австрийская Strabag может зайти в Украину до конца года - Омелян

Крупнейший в Европе строительный концерн Strabag заинтересован в строительстве дорог в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“Strabag больше других готова зайти на рынок Украины. Это известная австрийско-немецкая компания с огромным опытом работы, на рынке 150 лет. Возможно, это произойдет до конца этого года”, – сказал министр.

По его словам, главным препятствием для участия Strabag в крупных тендерах Укравтодора является себестоимость работ – австрийцы не смогут предложить меньшую стоимость, чем украинские компании.

“Украинские дают 5 или даже 10 лет гарантии, используют современную технику и материалы, но все-таки есть разница между украинскими и немецкими автобанами. Посмотрим, насколько удачно мы закончим переговоры. Пока они (Strabag – ред.) видят объем рынка, понимают готовность правительства открыться иностранным компаниям”, – добавил Омелян.

По его словам, на украинском тендерном рынке на сегодня 5 крупных игроков, один из них турецкая компания. Еще около 30-40 мелких компаний работают на областном и районном уровнях.