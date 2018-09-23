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С 1 октября на дорогах необходимо включать фары - полиция

С 1 октября на дорогах необходимо включать фары - полиция

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

“В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая водители должны включать фары, данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное”, – говорится в сообщении.

Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями, возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

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По материалам УКРИНФОРМ
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