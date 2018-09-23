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iFixit вскрыли часы Apple

iFixit вскрыли часы Apple

Гаджет получил двухъядерный 64-битный чип S4 с обновлённым видеоядром, модуль NFC, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, а также приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo.

Предусмотрены два варианта размера – 40 мм (324×394 точки) и 44 мм (368×448 пикселей). Некоторые модификации комплектуются модулем LTE для работы в сотовых сетях.

Умельцы iFixit выделяют несколько плюсов конструкции Apple Watch Series 4. Это возможность замены дисплея – элемента, который больше всего подвержен повреждениям.

Ещё одно достоинство – возможность замены аккумуляторной батареи. Наконец, говорится о простоте смены ремешков и их совместимости с предыдущим поколением часов.

Разборка гаджета – довольно трудоёмкий процесс, а ремонт, связанный с системным модулем, скорее всего, окажется невозможным. Итоговая оценка ремонтопригодности – шесть баллов из десяти.

По материалам 3dnews.ru
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