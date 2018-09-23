Швейцарцы стали совладельцами украинского банка

Швейцарская компания responAbility Participations AG оформила приобретение пакета акций банка «Львов» в размере более 40%. Контрольный пакет акций остается в собственности действующего исландского инвестора Маргеира Петурссона.

Об этом сообщает пресс-служба банка «Львов».

«Наш новый инвестор достаточно известный в Европе и мире, – рассказывает Ашот Абраамян, председатель правления банка «Львов», – так перед нами открывается дверь для прямого привлечения финансовых ресурсов и выгодного кредитования по различным направлениям, среди которых и энергосбережение».

Следующим этапом – responAbility приобретет акции новой эмиссии, в результате которой станет мажоритарным владельцем банка «Львов» с долей в размере 51%.

«Наша стратегия – долгосрочные вклады в растущие рынки через финансовые учреждения, – заявил Скотт Ричардс, ведущий специалист по инвестированию в акционерный капитал финансовых учреждений responsAbility Participation AG. – Инвестируя в банк «Львов», мы стремимся развивать малый и средний бизнес и аграрное направление. Мы видим большой потенциал и верим в Западную Украину».