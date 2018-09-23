Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 190 0

Швейцарцы стали совладельцами украинского банка

Швейцарцы стали совладельцами украинского банка

Швейцарская компания responAbility Participations AG оформила приобретение пакета акций банка «Львов» в размере более 40%. Контрольный пакет акций остается в собственности действующего исландского инвестора Маргеира Петурссона.

Об этом сообщает пресс-служба банка «Львов».

«Наш новый инвестор достаточно известный в Европе и мире, – рассказывает Ашот Абраамян, председатель правления банка «Львов», – так перед нами открывается дверь для прямого привлечения финансовых ресурсов и выгодного кредитования по различным направлениям, среди которых и энергосбережение».

Следующим этапом – responAbility приобретет акции новой эмиссии, в результате которой станет мажоритарным владельцем банка «Львов» с долей в размере 51%.

«Наша стратегия – долгосрочные вклады в растущие рынки через финансовые учреждения, – заявил Скотт Ричардс, ведущий специалист по инвестированию в акционерный капитал финансовых учреждений responsAbility Participation AG. – Инвестируя в банк «Львов», мы стремимся развивать малый и средний бизнес и аграрное направление. Мы видим большой потенциал и верим в Западную Украину».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018