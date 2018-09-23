Кличко рассказал, когда отремонтируют Крещатик

Следующим летом киевляне и гости столицы увидят обновленный Крещатик.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире “Украинского радио”, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Действительно, Крещатик сегодня находится в “уставшем” состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом следующего года, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы. Действительно, проблем с состоянием столичных улиц очень много. Мы пока не ремонтировали Крещатик, т.к. ремонтировали основные магистрали города”, – отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что сейчас в столице продолжается масштабный ремонт дорог. Он отметил, что во время работ полностью заменяют все коммуникации и систему освещения, тротуары и ограждения на улицах, где проводят капремонты.

“Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица имеет совсем другой вид”, – подчеркнул мэр столицы.

Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируется обновить в этом году. Всего же в Киеве около 1667 км дорог.