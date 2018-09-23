Компания Ахметова близка к покупке завода в Италии - СМИ

Горно-металлургическая группа “Метинвест” и англо-индийская фирма Liberty House отобраны в шорт-лист претендентов на покупку итальянского металлургического завода ArcelorMittal Piombino.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на uaprom. Те, в свою очередь, ссылаются на итальянское издание Il Sole 24 Ore.

Имя нового владельца метзавода должно быть названо на следующей неделе в интересах миноритарных акционеров, включая профсоюзы, уточняет газета.

ArcelorMittal Piombino – перекатный завод в итальянской провинции Ливорно. На предприятии установлена линия непрерывного травления, стан непрерывной прокатки, 2 линии горячего цинкования, линия для нанесения покрытий и 2 линии продольной резки.

Продукцию предприятия потребляют строительный сектор, производители бытовых приборов, общее машиностроение.

Напомним, что 7 мая 2018 года ArcelorMittal получила разрешение от антимонопольных органов Еврокомиссии на покупку итальянского металлургического комбината Ilva.

Взамен крупнейшая в мире сталелитейная корпорация согласилась на отчуждение ряда активов для выполнения антимонопольных требований. В частности, через траст будут проданы 5 метпредприятий: ArcelorMittal Piombino (Италия), ArcelorMittal Galati (Румыния), ArcelorMittal Skopje (Македония), ArcelorMittal Ostrava (Чехия), ArcelorMittal Dudelange (Люксембург).

“Метинвест” – вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа “СКМ” Рината Ахметова (71,24%) и “Смарт-холдинг” Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО “Метинвест Холдинг” – управляющая компания группы “Метинвест”.

“Метинвест” в январе-июне 2018 года нарастила чистую прибыль в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 668 млн долларов с 72 млн долларов.