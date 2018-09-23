США планируют потратить $250 млн на квантовые исследования

В администрации Дональда Трампа прошло совещание по продвижению квантовых исследований и разработкам прототипов квантовых компьютеров. Представлен план, который призван обеспечить лидерство США в этой сфере.

План достижения квантового превосходства готовило профильное подразделение администрации президента США — Офис научной и технологической политики. На столь высоком уровне квантовые исследования в США еще никогда не обсуждались. В совещании в Белом доме приняли участие представители всех профильных ведомств и научных учреждений. Также были названы конкретные суммы государственного финансирования квантовых разработок.

О целях плана в документе говорится следующее: «Благодаря развитию квантовых исследований Соединенные Штаты могут улучшить свою производственную базу, создать новые рабочие места и обеспечить преимущество в плане безопасности».

На реализацию этих целей выделяются сотни миллионов долларов.

Министерство энергетики США даст $218 млн на реализацию 85 проектов в области квантовых исследований и разработок в различных американских университетах и национальных лабораториях.

Минэнерго планирует предоставлять ученым двух- и пятилетние гранты на научные работы по таким направлениям, как разработка квантовых компьютеров и ПО, создание новых материалов с квантовыми свойствами и применение методов квантовой физики для исследования Вселенной.

С учетом грантов от Национального научного фонда США потратят на квантовые технологии минимум $249 млн — и это только гражданское финансирование.

Разработки в военной сфере по понятным причинам засекречены, как и объемы их финансирования. В отчете Белого дома о «квантовом» совещании официально лишь отмечается, что третьим источником финансирования квантовых разработок станет Управление перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA).

Примечательно, что американские чиновники весьма трезво смотрят на последние успехи в попытках создания квантового компьютера — самой хайповой темы в квантовых технологиях.

В плане, в частности, сказано: «Даже сейчас, когда прототипы квантовых приложений и интернет-платформ становятся коммерчески доступными, эти приложения и платформы основываются на квантовом „железе“ и ПО, которые могут существовать пока лишь в теории и в реальности еще не изобретены».

По этой причине администрация Трампа приняла решение сосредоточиться на фундаментальных исследованиях в области квантовой физики, а не на применении различных имитаций квантовых алгоритмов в коммерческом IT-секторе.

На совещании не уточнялось, кого в США представляют в качестве главных конкурентов в этой борьбе. Однако амбиции Китая в этой сфере хорошо известны. По некоторым данным, Пекин уже вложил в создание квантовых технологий миллиарды долларов. Это уже сказалось на темпах и результатах исследований: например, в июле ученые Научно-технического университета Китая добились рекордного показателя квантовой запутанности с 18 кубитами.