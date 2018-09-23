Xiaomi выпустила свой новый кнопочный телефон

В начале прошлого месяца компания Xiaomi начала собирать деньги на свой первый кнопочный телефон Qin AI Phone.

За время сборов в проекте поучаствовало более 60 тысяч человек. Теперь телефон вышел в открытую продажу в онлайн-магазине JD.com.

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Если для спонсоров телефон стоил 29 долларов, то на JD.com он оценивается в 54 доллара. Он доступен в красном и жёлтом корпусах.

Телефон получил IPS-экран диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320 х 240 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Одна из главных особенностей новинки — система искусственного интеллекта Xiaomi для голосового управления. С её помощью можно проверять погоду, заказывать воспроизведение музыки или включение радио, а также совершать звонки.

Система совместима с языками 17 стран и поддерживает перевод в реальном времени с китайского на эти языки.

Телефон может использоваться в качестве пульта дистанционного управления для телевизора и бытовой техники благодаря ИК-порту. Он поддерживает 4G и Wi-Fi, работу с двумя SIM-картами.

Встроенную память можно расширить карточками объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор емкостью 1480 мА•ч должен обеспечить 7 часов автономной работы в режиме разговора или 15 дней в режиме ожидания. Телефон оснащен разъемом USB Type-C.

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