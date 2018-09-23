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Потери Украины от банковского кризиса оцениваются в 40% ВВП - USAID

Потери Украины от банковского кризиса оцениваются в 40% ВВП - USAID

Потери от банковского кризиса 2014-2017 годов в Украине оцениваются в 40% валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в исследовании “Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста”.

“Потери от банковского кризиса 2014-2017 года в Украине составляли около 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое”, – говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что даже в тех банках, которые остались работать на рынке, уровень неработающих кредитов достигает более половины кредитного портфеля, и, например, в Приватбанке он доходит до 80%.

“Многие из оставшихся банков имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% – в Приватбанке)”, – отмечают авторы исследования.

По материалам УКРИНФОРМ
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