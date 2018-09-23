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МБРР выделит Украине почти $3 млн

МБРР выделит Украине почти $3 млн

Международный банк реконструкции и развития выделит Украине грант в размере $2,85 млн для улучшения доступа уязвимых групп населения к социальным услугам в 30 объединенных территориальных общинах беднейших районов Тернопольской и Одесской областей. Эти ОТГ были отобраны Всемирным банком по методологии уязвимости рисками социального отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Подписание Соглашения поможет региональным общинам Украины усилить собственную институциональную способность по предоставлению социальных услуг в отдаленных селах и малых городах, услуг для особо уязвимого и социально незащищенного населения. Совместными усилиями будут решены ключевые проблемы доступа к социальным услугам и сформированы предпосылки для создания стратегии для этой сферы на среднесрочную перспективу», – заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Верховная Рада в декабре 2017 года отказалась ратифицировать Гарантийное соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. В рамках Проекта доступа к долгосрочному финансированию предполагалось привлечение АО “Укрэксимбанк” займа МБРР на сумму $150 млн под гарантии Украины на срок до 35 лет с 4,5-летним льготным периодом.

В рамках проекта предусматривалось предоставление украинским предприятиям малого и среднего бизнеса, средне – и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.

По материалам УБР
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