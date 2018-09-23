Италия вводит базовый доход и снижает пенсионный возраст

В бюджете Италии на 2019 год будет содержаться базовый доход для бедных и понижен пенсионный возраст. Об этом сказал министр экономики страны Джованни Триа, сообщает Deutsche Welle в четверг, 27 сентября.

Эти меры продвигали представители Движения 5 звезд, входящего в правящую коалицию вместе с правой партией Лига Севера. Движение угрожало не голосовать за бюджет, если его требования не будут выполнены.

Проект бюджета должен быть представлен уже сегодня. Министр экономики отметил, что существует потребность в такой политике, которая позволит решить проблемы рынка и избежать столкновения с ЕС.

“Мы работаем над политикой, которая показывает каждому, что они должны доверять Италии не только в наших государственных финансах, но и в нашем экономическом росте”, – заявил Триа.

Во время предвыборной кампании Движение 5 звезд обещало для бедных итальянцев ежемесячный доход до 780 евро, тогда как Лига Севера намеревалась ввести единый налог.

Триа рассказал, что схема базового дохода “поможет управлять социальными последствиями процесса трансформации производства”, добавив, что предоставление людям возможности уйти на пенсию раньше даст компаниям молодую, более квалифицированную рабочую силу.