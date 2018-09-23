Какие авто осенью будут покупать украинцы? (Инфографика)

Среди авто с пробегом украинцы смотрят на Audi A6, а звонят продавцам Daewoo Lanos. При выборе авто из салона чаще всего интересуются Kia Sorento и Volkswagen Polo.

Такие данные исследования AUTO.RIA за август.

Именно в этот период украинцы присматриваются к своим будущим покупкам. Самые популярные в августе марки/модели, вероятно, и будут лучше всего продаваться в сентябре и, в итоге, всю осень.

Так, среди авто с пробегом украинцы ищут Toyota Camry и Daewoo Lanos, а чаще всего — Audi A6. Однако, когда дело доходит до звонков, представитель немецкого автопрома пропускает вперед Renault Megane. Очевидно, далеко не каждый, кто интересуется Audi A6, готов стать реальным покупателем.

Kia Sorento и Volkswagen Polo сменяют друг друга на лидирующих позициях в рейтингах поисков и просмотров среди новых авто. Остальные же марки/модели представлены лишь в одном из топов. Стоит отметить стабильный интерес в течение всего лета к сразу двум представителям Ravon — R2 и R4.

Если изучать поисковые запросы из разных регионов Украины, то среди авто с пробегом в 17 из 25 областей чаще всего ищут старого-доброго знакомого Daewoo Lanos. Среди новых авто ситуация не столь однозначна. Kia Sorento и Renault Duster покорили соответственно 5 и 6 регионов. А самой желанной оказалась Skoda Octavia A7 — ее искали в 7 областях, включая крупнейший рынок столичного региона.

Несмотря на убедительные позиции Daewoo Lanos в регионах, в целом в Украине чаще искали, все же, Audi A6. Гордость немецкого автопрома, в свою очередь, первое место в поиске получила только в трех регионах Западной Украины.





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