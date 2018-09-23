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Турция за полгода инвестировала в Украину 329 млн долларов

Турция за полгода инвестировала в Украину 329 млн долларов

По состоянию на 1 июля турецкие инвестиции в экономику Украины достигли 329 млн долларов.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“Украинско-турецкое инвестиционное сотрудничество – одно из приоритетных направлений дальнейших взаимоотношений между нашими странами. По состоянию на 1 июля 2018 года Турция инвестировала в экономику Украины 329 млн долларов”, – сказал Кубив.

Напомним, экспорт товаров и услуг в Турцию вырос за семь месяцев текущего года на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отметим, переговоры по ЗСТ с Турцией находятся на завершающей стадии.

По материалам УНН
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