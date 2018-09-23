Chevrolet превратили в мощного шестиколесного гиганта (фото)

Тюнеры из американского ателье Hennessey Performance превратили пикап Chevrolet Silverado 2019 модельного года в полноприводного шестиколесного гиганта Hennessey Goliath 6×6, пишет Сегодня.

Chevrolet Silverado четверного поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе этого года. Преобразованию техасские тюнеры подвергли пикап в комплектации Trail Boss с пакетом Z71. В результате у него появилась третья ось, увеличен на 203 мм дорожный просвет, новые бамперы, дополнительная светодиодная оптика, фирменные 20-дюймовые колесные диски Hennessey и 37-дюймовые внедорожные шины BFG, а также трубчатые дуги за кабиной и увеличена грузовая платформа.

Стандартный V8 6.2 тюнеры снабдили механическим нагнетателем HPE700 и новой выпускной системой из нержавейки. В результате мощность “восьмерки” выросла с 426 до 715 л.с., а максимальный крутящий момент – с 675 до 915 Нм. Ожидается, что несмотря на существенное увеличение веса, с места до 96 км / ч шестиколесный гигант сможет разгоняться менее чем за 4 секунды.



Тираж Hennessey Goliath 6X6 ограничат 24 единицами. Базовая версия оценена в $375 000, включая стоимость пикапа Chevrolet Silverado 2019 модельного года. За доплату тюнеры увеличат мощность мотора до 819 л.с., установят усиленные тормоза Brembo и перешьют салон по индивидуальному проекту. Купить автомобиль можно в Hennessey Performance Engineering или у официальных дилеров Chevrolet. Goliath 6X6 доставят в любой уголок планеты.