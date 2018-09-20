ВВП Украины: почему лет через пять будем жить почти как на Мальдивах

По уровню благополучия Украина находится сейчас между Габоном и Болгарией. Разбираемся, кто улучшает благосостояние страны

Министерство экономического развития и торговли ухудшило прогноз роста украинской экономики. Согласно новому консенсус-прогнозу, опубликованному МЭРТ, в 2018 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) вырастет на 3,1% при годовой инфляции 9,5%. В апреле рост ВВП прогнозировался на уровне 3,2% при годовой инфляции 9,7%.\\, пишет Сегодня.

Размер валового внутреннего продукта – один из основных показателей, по которым оценивается благосостояние страны. Конечно, не так абсолютный размер, как ВВП на душу населения. Если ВВП растет – это значит, растет материальное благосостояние населения, увеличиваются зарплаты и налоговые поступления в бюджет.

По данным Укрстата, в I квартале текущего года реальный ВВП (то есть, фактический размер ВВП с поправкой на инфляцию) вырос на 3,1%. “Это не предел, а лишь начало позитивных изменений”, – написал по этому поводу в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман. И действительно, во II квартале ВВП ускорил рост до 3,6%.

А вот во второй половине года, как ожидается, рост немного замедлится. И по итогам года будет ниже, чем во втором квартале. Так, Нацбанк прогнозирует по итогам 2018 года прибавку в 3,4%, а опрошенные МЭРТ эксперты, на основании мнения которых составляется консенсус-прогноз, – всего + 3,1% за год. У Международного валютного фонда прогноз и то оптимистичнее: рост реального ВВП в текущем году Фонд прогнозирует на уровне 3,2% при инфляции 11%.

На следующий год консенсус-прогноз Минэкономразвития прогнозирует замедление роста ВВП до 3%. А прогноз МВФ “дает” нам 3,3% и 8% инфляции.

С кем нас можно сравнить

По данным Укрстата, абсолютная величина фактически выработанного в Украине валового внутреннего продукта (номинального ВВП) по итогам II квартала составляла 1 триллион 507 миллиардов 753 миллиона гривен. С поправкой на инфляцию (т. е. в ценах предыдущего года) – 1 триллион 365 млрд 36 млн грн, или чуть больше 50 млрд долларов по курсу на то время. Если разделить эти цифры на количество жителей, которое указывает Укрстат, 42,2 млн человек, получится, что на каждого украинца из этой суммы приходится порядка 35,7 тыс. грн, или чуть больше 1300 долларов номинального ВВП. Именно на такую сумму произведено в стране материальных ценностей за первую половину 2018 года.

МВФ прогнозирует, что по итогам 2018 года ВВП на душу населения в Украине составит 2820 долларов. В рейтинге мы расположились между Гондурасом, где ВВП на душу населения прогнозируется на уровне 2850 долларов, и Лаосом с показателем 2710 дол. Средний показатель в развивающихся странах в этом году ожидается 5490 долларов, в развитых – 48 970 дол. В мире – 11 730.

Правда, МВФ считает и этот показатель – ВВП на душу населения – недостаточно точным сравнением уровня жизни. Поэтому рассчитывает еще и “ВВП на душу населения по паритету покупательной способности”. В этом показателе, помимо прочего, делается поправка еще и на курс валют, и на разницу в ценах на одни и те же виды продукции.

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Украине, по оценкам МВФ, намного выше – 9210 долларов. Да и соседство в рейтинге получше: Украина расположилась между Болгарией (9230) и Габоном (9030 дол.).

При этом МВФ прогнозирует Украине весьма оптимистичное ближайшее будущее. Уже через 5 лет, к 2023-му, ВВП на душу населения в Украине может достичь 4220 долларов, то есть вырастет практически на 50%. ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в следующем году у нас вырастет не намного – до 9240 долларов, но к 2023 году, по прогнозам МВФ, составит 12 260 долларов. Сегодня примерно такой показатель – а значит, уровень жизни – в Румынии (12 580). И всего немного лучше живется на Мальдивах (13 200 долларов в 2018 году).

Экономику толкает вперед наш шопинг и плохие дороги

Если уровень экономического благополучия страны и ее граждан зависит от роста ВВП, попробуем разобраться, за счет чего или кого происходит этот рост.

Укрстат приводит статистику как по отраслям экономики, так и по видам платежей и по конечному потребителю. Согласно этим данным, реальный объем ВВП за первое полугодие составил свыше 1,5 трлн грн. Наибольший вклад в эту сумму внесли налоги – почти 250 млрд грн, или 16,7% ВВП. Второе место – 218 млрд грн, или 14% ВВП – принадлежит торговле и… ремонту автотранспортных средств (вот она, “польза” от плохих дорог и подержанных “евроблях”).

Эти виды деятельности лидируют в структуре ВВП много лет подряд. Правда, до 2015 года торговля оказывалась на первом месте с 14-15 процентами, а налоги – на втором (13-14%).

Третье место по наполнению ВВП – также много лет подряд – занимает перерабатывающая промышленность. На ее долю в 2018 году приходится 12,6% ВВП, и эта доля в последние годы медленно растет (в 2014-м было 12,2%, в 2017-м – 12,4%). А на четвертом месте по вкладу в ВВП традиционно находится сельское хозяйство (включая лесное и и рыбное). Причем значение этой отрасли в структуре ВВП в последние годы заметно возрастало: 2012 год – 7,8% ВВП, 2014-й – 10%, 2016-й – 11,7%. Правда, в прошлом году продукт, выработанный сельским хозяйством, составил всего 10,2%. Как будет в этом году – судить еще рано: самый существенный вклад в ВВП сельское хозяйство делает во второй половине года, после сбора урожая.

Неплохой процент в структуре ВВП занимает и транспорт. Правда, в последние годы этот вклад только снижался (2012 год – 7%, 2015-й – 6,7%, 2017-й – 6,4%).

Если говорить о структуре ВВП по видам платежей (распределительный метод), основное наполнение идет по статье “оплата труда наемных работников” – 45% ВВП! А основным конечным потребителем произведенного в Украине продукта являются домохозяйства – почти 70%.

Экспорт украинской продукции тоже делает весомый вклад в ВВП (на втором месте после зарплат). Но импорт вымывает из страны намного больше денег, чем привносит экспорт.

Александра Романюк