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Запорожье купило 12 подержанных трамваев из ЕС

Запорожье купило 12 подержанных трамваев из ЕС

Коммунальное предприятие “Запорожэлектротранс” планирует пополнить свой парк 20 трамваями в 2018 году, 12 из которых ранее курсировали в ЕС.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

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Вопрос обновления трамвайного парка обсуждался на заседании исполкома города.

В городе действует программа “Запорожский трамвай”, которая предусматривает изготовление, капитальный ремонт и приобретение трамваев. В 2017 году на линию вышли четыре первых трамвая, собранные в Запорожье. Еще несколько были капитально отремонтированы.

В этом году программа предусматривает сборку четырех трамваев, капремонт еще четырех и приобретение 12 подержанных трамваев, которые ранее эксплуатировались в странах ЕС.

По материалам Центр транспортных стратегий
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