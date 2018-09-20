Банковский троян атакует iOS-устройства

Названный зловред – это банковский троян, который изначально атаковал гаджеты на базе Android по всему миру.

Теперь внимание злоумышленников привлекли смартфоны iPhone и планшеты iPad.

Roaming Mantis использует фишинговые методы с целью кражи учётных данных пользователей iOS. Когда жертвы обращаются к веб-странице с мобильного устройства, происходит перенаправление на специальный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, её срок действия и код CVV.

Roaming Mantis пытается использовать iOS-устройства с целью скрытой добычи криптовалют. Его основной инструмент – сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого ранее трояном заражались ПК.

«Лаборатория Касперского» также выяснила, что киберпреступники, стоящие за атаками Roaming Mantis, улучшают средства уклонения от обнаружения.