Дефицит линий Intel мог спровоцировать контракт с Apple

Перевод осуществлён в рамках фирменной программы «Copy Exactly!», которая подразумевает неизменное качество продукции Intel вне зависимости от того, где собран и протестирован процессор компании: в США, в Китае, в Малайзии, во Вьетнаме, на Филиппинах или в Коста-Рике.

Чуть больше дюжины 14-нм процессоров Intel будут проходить сборку и тестирование на сборочном заводе во Вьетнаме.

Данная акция Intel интересна в контексте циркулирующих и отчасти подтверждённых самой компанией слухов о возникшем дефиците 14-нм процессоров практически всех поколений. В основном дефицит связывают с задержкой выпуска 10-нм процессоров Intel, что заставило производителей ПК закупать больше 14-нм решений.

Для решений проблемы Intel якобы обратилась за помощью к TSMC и даже откатилась назад на 22-нм техпроцесс при производстве младших чипсетов 300-й серии. Проблема может крыться не только или не столько в нехватке производственных линий для обработки пластин, а в сравнительно новых контрактах Intel на поставку сотовых модемов Apple.

Apple продаёт десятки миллионов новых смартфонов. Значительную часть модемов для аппаратов Apple поставляет Intel. В новых iPhone XS и XS Max обнаружены модемы Intel PMB9955 (вероятно – XMM7560). Данный класс продуктов выпускается с использованием 14-нм техпроцесса. Каждый такой модем необходимо вырезать из пластины, упаковать и протестировать.

На пластине размещаются в десятки раз больше модемов, чем процессоров. Это многократно растягивает процесс упаковки и тестирования. Пластины с кристаллами рискуют буквально зависнуть в очереди на упаковку. Линий с нормами 14 нм по обработке пластин может быть в достатке, а линий по упаковке может не хватать.

Перевод части процессоров на дополнительные (вьетнамские) мощности может косвенно свидетельствовать о нехватке именно упаковочных линий, а не производственных. Это также не исключает нехватку мощностей по первичной обработке пластин.