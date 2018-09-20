Китайский производитель электроскутеров Niu запускает в США IPO на $150 млн

Китайский стартап по производству электрических скутеров Niu Technologies подал заявку в администрацию американской биржи NASDAQ на первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму до $150 млн.

В своей заявке Niu указала, что является «крупнейшей в Китае компанией по производству электроскутеров на литий-ионных аккумуляторных батареях» по данным China Insights Consultancy, а также лидером европейского рынка по объёмам продаж.

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Компания разработала приложение для смартфонов, которое при подключении скутеров предоставляет о них технико-эксплуатационную информацию и их технические показатели. Как утверждает Niu, по состоянию на конец июня ею было продано более 431 500 умных электрических скутеров в Китае, Европе и других регионах мира.

Компания Niu была основана в 2014 году, её штаб-квартира находится в Пекине. Согласно данным Niu, её доля рынка в Китае составляет 26% исходя из объёмов продаж.