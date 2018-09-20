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В Туркменистане впервые за 26 лет станут платными газ, вода и электроэнергия

В Туркменистане впервые за 26 лет станут платными газ, вода и электроэнергия

С 1 января 2019 года в Туркменистане впервые за все время для населения станут платными газ, вода и электроэнергия.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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“С целью продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, предписав с 1 января 2019 года отменить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и пищевой соли”, – говорится в сообщении.

Таким образом, было отменено постановление от 1992 года о безвозмездном предоставлении газа, воды и электроэнергии населению, а также постановления от 2003 года, которое добавляло к этому перечню еще и пищевую соль.

Кроме этого, было также принято решение об установлении льготных цен для населения на эти товары.

По материалам ТСН
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