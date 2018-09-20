В Украине в конце осени ожидают торговую миссию США

В Украине в ноябре ожидают торговую миссию США, в рамках которой делегация американского бизнеса будет заниматься вопросами углубления экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Украина и США “обсудили подготовку к визиту торговой миссии США в Украину, который запланирован на ноябрь 2018 года”, сообщили в министерстве.

В рамках торговой миссии, как отмечается, в Киев приедет мощная делегация американского бизнеса для углубления экономического сотрудничества, в частности, и в инфраструктурной сфере.

“Украинская сторона видит перспективным сотрудничество между Украиной и США в логистике и инфраструктуре. Развитие портов через реализацию концессионных проектов, развитие региональных аэропортов – эти и другие направления мы можем не только обсуждать, но и совместно реализовывать”, – подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян.