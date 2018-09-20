Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 74 0

В Украине в конце осени ожидают торговую миссию США

В Украине в конце осени ожидают торговую миссию США

В Украине в ноябре ожидают торговую миссию США, в рамках которой делегация американского бизнеса будет заниматься вопросами углубления экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Украина и США “обсудили подготовку к визиту торговой миссии США в Украину, который запланирован на ноябрь 2018 года”, сообщили в министерстве.

В рамках торговой миссии, как отмечается, в Киев приедет мощная делегация американского бизнеса для углубления экономического сотрудничества, в частности, и в инфраструктурной сфере.

“Украинская сторона видит перспективным сотрудничество между Украиной и США в логистике и инфраструктуре. Развитие портов через реализацию концессионных проектов, развитие региональных аэропортов – эти и другие направления мы можем не только обсуждать, но и совместно реализовывать”, – подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018