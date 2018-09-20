Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС

Украинские экспортеры по состоянию на 21 сентября использовали объемы тарифных квот на 100% для беспошлинного экспорта на рынки ЕС на целый ряд украинских товаров.

Об этом заявила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба министерства.

Читайте также: Экспорт товаров легкой промышленности за полгода вырос на 20% – Гройсман

“Лучшим подтверждением того, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло”, – подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

“На более чем 85% использованы объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% -на обработанный крахмал, мясо птицы – на 75%, яйца и альбумины – 53,7%, чеснок – 61,2%”, – добавила Ольга Трофимцева.

Пока в полных объемах остаются неисчерпанными Украиной импортные тарифные квоты ЕС на сахарные сиропы – 2000 тонн, грибы – 500 тонн, обработанную продукцию из масла – 250 тонн и другие.